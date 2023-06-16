مصر تفتح قبر عبد الحليم حافظ .. ومفاجأة كبيرة صدمت من رأوا جثمانه

كشف محمد شبانة ابن شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، تفاصيل فتح قبر عمه لنقل رفاته بعد تسرب المياه إلى المقابر المجاورة.

وقال محمد شبانة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، "بعد فتح قبر الراحل فوجئنا بجثمانه كما هو لم يتحلل، رغم مضي 31 عاما على دفنه، وهللنا الله أكبر وماشاء الله، والناس قالولي ما دام حاجة حلوة قولها".

وكان شبانه كشف في حوار مع "تليفزيون اليوم السابع" تفاصيل عدم تحلل جثمان العندليب، حيث قال: "ذهبت إلى دار الإفتاء حتى ننقل جثماني والدي وعمي عبد الحليم بسبب المياه الجوفية، وجلبنا خبراء ومهندسين لكن وجدنا المياه لم تدخل لهما بسبب الصخور، لكن فضلنا نقلهما".

وتابع: "نزل شيخ مسجد وشيوخ آخرون القبر.. لقيتهم بيقولي لازم تنزل علشان تشوف بعينك"، مضيفا: "نزلت وشفت حاجة جميلة، وهي أن عمي عبد الحليم نايم بشعره الأسود وخدوده وأنفه وأذنيه وكل حاجة زي ما هي سليمة متحللتش".

وتابع قائلا: "لما سألت قالولي إنه كان بيعمل أعمال خير كتير جدا، ومش بيحكي عن الحكاية دي لأنه مش بيحب يظهر في الصورة"، مشيرا إلى أنه كان رافضا الحديث عن تلك القصة.

وأكد أنه سيتم طرح مذكرات صوتية قريبا للعندليب، يذكر فيها أسباب عدم زواجه من سعاد حسني وبدايته معها، وقصص حبه جميعا، وعلاقاته ببليغ حمدي وعبد الوهاب وغيرهما.

وفي سياق آخر، فتح محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، النار على المنتج محسن جابر، بسبب استخدامه أغاني الفنان عبد الحليم حافظ من خلال شركته "مزيكا جروب" وتحويلها إلى أغاني مهرجانات من بينها مهرجان "حبيبها".

وصرح محمد شبانة بأن ذلك يعد إساءة كبيرة جدا للعندليب الأسمر، مشددا على أنه سيقاضي المنتج محسن جابر.

يذكر أن العندليب ولد في 1 يونيو عام 1929 وتوفى في 30 مارس 1977.