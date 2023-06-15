مفاجأة غير متوقعة لعائلة بريطانية عائدة من الاجازة

تعرضت أسرة بريطانية لصدمة كبيرة، عندما عادت من إجازة خارجية لتجد شخصا غريبا غارقا في النوم في صالون منزله.

وعثرت الأسرة المصعوقة على كريستوفر ويست " 38 عامًا"، نائمًا بعمق على أريكة العائلة في منزلهم في سندرلاند، وذلك بعدما تبين أنه حصل على يفوق طاقته من المشروبات الكحولية والطعام من مطبخ المنزل.

واستمعت محكمة نيوكاسل كراون (بريطانيا) إلى أن العائلة عادت إلى منزلها لتجد ويست، داخل بيتهم.

ورغم أن المتسلل لم يكن قد سرق شيئا بعد، ألا أنه كان قد اقتحم المنزل وساعد نفسه في الحصول على ما يريد من الطعام والشراب والكحول.

وقال المدعي العام جو هيدورث للمحكمة أن "العقار به تحكم خاص مع سياج عال وبوابة كهربائية"، لكن المتسلل تمكن من تجاوزها جميعا.

ونفى الرجل تهمة التسلل وقال أن "امرأة صينية سمحت له بالدخول".

وكان رب الأسرة قد أيقظه وطرده بقوة بمجرد ملاحظته حين دخولهم إلى المنزل، وقام بعدها بإبلاغ الشرطة وفقا لصحيفة "مترو".

وعندما ألقت الشرطة القبض عليه، وجدت بحوزته سكينان قابلان للطي وكماشة.