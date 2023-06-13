«الإمارات للإعلام»: لن نسمح بنشر محتوى مخالف لقيم الدولة

أكد مجلس الإمارات للإعلام أنه يعمل على متابعة وتقييم المحتوى الإعلامي المتداول محلياً، مشيراً إلى أنه لن يسمح بتداول أو نشر محتوى مخالف لقيم ومبادئ دولة الإمارات، ومعايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة.

جاء ذلك على حسابات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي أمس.

وأثار الإعلان عن طرح فيلم «Spider-Man: Across The Spider-Verse» (سبايدرمان: أكروس ذا سبايدر فيرس) في دور العرض في 22 يونيو الجاري، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تداول مستخدموها صورة من الفيلم الذي انطلق عرضه في أميركا في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، تخالف الشريعة الإسلامية والقيم والعادات العربية، داعين الجهات المسؤولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع، وصون الأجيال المقبلة من التعرض لمثل هذه الرسائل المبطنة التي تستهدف زرع أفكار بعيدة عن قيم المجتمعات العربية في عقولهم.

وسبق أن أثار فيلم «لايت يير» جدلاً مماثلاً العام الماضي، ورفضت دول عربية وإسلامية عدة عرضه، منها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر وسورية وماليزيا وإندونيسيا.

وكانت شركة «ديزني» قد أعلنت في وقت سابق أن الشركة تتعهد بإنتاج المزيد من الشخصيات الكرتونية التي تثير الجدل، بحسب ما نشرته «نيويورك بوست»، كما أعلنت عن رفضها حذف أي مشاهد من أفلامها التي تعرض حول العالم.

مجلس الإمارات للإعلام:

«نعمل على متابعة وتقييم المحتوى الإعلامي المتداول محلياً».

• مغردون دعوا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع، وصون الأجيال المقبلة من التعرض لمثل هذه الرسائل المبطنة التي يبعثها العمل.