GPS يقود تاجر مخدرات أمريكي لأحضان الشرطة في كندا

ألقت الشرطة الكندية القبض على سائق أمريكي يبلغ من العمر 60 عامًا الأسبوع الماضي بعد أن اتخذ منعطفًا خاطئًا وانتهى به الأمر عند الحدود الكندية بكمية ضخمة من الحشيش وأكثر من 600 ألف دولار نقدًا في سيارته، وفقًا لما ذكرته مجلة "انسايدر".

وقالت شرطة الخيالة الكندية الملكية في بيان صحفي إن أندرو توبينبيرغ كان يتبع إحداثيات الـ GPS في سيارته، والتي يبدو أنه قام بإدخالها بشكل غير صحيح عندما انتهى به المطاف بالخطأ على الحدود عند معبر كندي.

وقالت الشرطة إن توبينبيرج، من توستين بولاية كاليفورنيا، وأنها أخضعته للتفتيش لأنه لم يكن يحمل جواز سفره.

وقال مسؤولو الحدود الكنديون إنهم عثروا على 181 كيلوغرامًا، من الحشيش خلال التفتيش قدرت قيمتها من 269775 دولارًا إلى 539.552 دولارًا. وذكر البيان الصحفي أنهم عثروا أيضًا على أكثر من 600 ألف دولار نقدًا في السيارة.

وتم العثور على المخدرات والمال في جميع أنحاء السيارة، مع وجود القنب في حاويات معبأة بالتفريغ الهوائي وتم فصل النقود في حزم كانت مخبأة في خزانة وحقيبة بقفل، وفقًا للشرطة.

وقالت الشرطة إن العبوة بدت وكأنها نوع من الحاويات التي يستخدمها تجار المخدرات أو مبيضي الأموال. وذكر البيان الصحفي أن توبنبرغ مثل أمام المحكمة في أونتاريو.