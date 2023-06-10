ياقوتة حمراء نادرة.. «لا تحصل سوى مرة في الحياة»

بيعت في نيويورك لقاء 34.8 مليون دولار ياقوتة كبيرة اسمها «إستريلا دي فورا» وتزن 55.22 قيراطاً هي أكبر حجر من هذا النوع يُطرح في مزاد علني على الإطلاق، لتسجّل بذلك رقماً قياسياً لعملية بيع حجر مماثل، على ما أعلنت دار «سوذبيز» للمزادات.

وبعد صقلها وتشكيلها في حجر خام يزن 101 قيراط اكتُشف داخل منجم في موزمبيق بسبتمبر، شكّلت هذه الجوهرة نجمة في مزاد أُجري على مجوهرات شملت 100 قطعة.

وبيعت «إستريلا دي فورا» التي طُرحت بدايةً بـ21 مليون دولار، لقاء 30 مليون دولار أو 34.8 مليون مع الرسوم والعمولات، لمشترٍ عبر الهاتف أبقى هويته طي الكتمان.

وأوضحت ناطقة باسم «سوذبيز أنّ المشتري هو «هاوي جمع من الشرق الأوسط»، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

ويعود الرقم القياسي السابق لياقوتة من بورما تزن 25.59 قيراطاً، بيعت بـ30.33 مليون دولار ضمنها التكاليف، في مزاد نظمته دار «سوذبيز» في جنيف عام 2015.

وقال رئيس قسم المجوهرات لدى دار «سوذبيز» كويغ برونينغ «إنها إحدى عجائب الطبيعة، فأي ياقوتة تُستخرج من الأرض وتزن أكثر من خمسة قراريط كياقوت مصقول تمثّل قطعة نادرة».

وأضاف «من النادر جداً مصادفة حجر ياقوت يزن 10 قراريط، بينما من شبه المستحيل وجود ياقوتة وزنها 20 قيراطاً. أما مصادفة حجر ياقوت بوزن 50 قيراطاً، فهذا حدث لا يحصل سوى مرة في الحياة».

«إستريلا دي فورا» بيعت بـ 34.8 مليون دولار في مزاد بنيويورك.