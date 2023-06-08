روبوت «دناتا» يطهو بدقة أمام زوّار معرض عالمي

أعلنت «دناتا»، المزوّد العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر، عن إضافة مميزة لمشاركتها في معرض السفر والتموين العالمي، الذي انطلق أول من أمس، في مدينة هامبورغ الألمانية، إذ تتاح الفرصة أمام زوّار جناح الشركة في المعرض، الذي يختتم اليوم، للالتقاء مع روبوت طهي متطوّر، ما يقدم إطلالة على مستقبل الابتكار في مجال التموين.

ويتضمن عرض الطهي أول روبوت في العالم يعمل بالذكاء الاصطناعي قادر على التعامل مع عمليات الطهي في المطابخ التجارية والسكنية. والروبوت قادر على تحضير أعداد كبيرة من الأطباق المتماثلة باتباع تعليمات الشيف المسجلة مسبقاً، ومجهز بمجسّات متعدّدة وقدرات التعلّم الآلي، ما يمكّنه من قياس المكونات بدقة وتنفيذ تقنيات الطهي المعقدة. ويضمن الحل المبتكر جودة متسقة ومستويات عالية من الأمان والتكيف السريع مع المعايير المتغيّرة في الوقت الفعلي.

وإضافة إلى روبوت الطهي، يتمكن زوّار الجناح من مقابلة «بيلا»، روبوت الضيافة الذي يقدم وجبات ومرطبات عالمية في المعرض. ويعمل «بيلا» مع شريكته «كيتي» لخدمة ضيوف صالة مطار الشارقة، التي تديرها «دناتا»، عبر مشروعها المشترك «ألفا فلايت سيرفيسيز».

يشار إلى أنه يعمل لدى «دناتا» لخدمات التموين والتجزئة أكثر من 10 آلاف و500 موظف، ينتجون أكثر من 110 ملايين وجبة سنوياً.