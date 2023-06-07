«موهبتي» يستعرض إبداعات جيل المستقبل

انطلقت في منارة السعديات فعاليات المعرض الطلابي لبرنامج «موهبتي 2023»، بمشاركة ما يزيد على 500 عمل فني لأكثر من 200 طالب من طلاب الفنون المسجلين في قسم الفنون المرئية في البرنامج لهذا العام.

ويُعدّ البرنامج ثمرة للتعاون المشترك بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، لتنمية وصقل المواهب الفنية.

ويستمر معرض الفنون البصرية حتى 20 أغسطس المقبل، ويدعم المواهب الفنية للطلاب المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في الإمارة، إلى جانب تسلّيط الضوء على مجموعة متنوّعة من المهارات، في مجالات التصميم الغرافيكي والرسم والتلوين والنحت والتصوير الفوتوغرافي وفن الخط العربي.

وأسهم البرنامج في تمكين طلاب «موهبتي» من عرض أعمالهم الفنية، عبر العديد من المعارض الإقليمية والدولية، بما في ذلك معرض الأفلام والقصص المصورة «كوميك كون» و«إكسبو 2020 دبي ومعرض نيويورك للمجوهرات.

ويركز برنامج «موهبتي» منذ انطلاقه عام 2017 على استكشاف المواهب الفنية الناشئة للطلاب في أبوظبي، وتزويدهم بالدعم اللازم لإثراء حسّهم الابداعي ورؤيتهم الفنية وإلهامهم لمتابعة شغفهم. ويسهم البرنامج أيضاً في تعزيز الهوية الوطنية والفخر بالثقافة والإرث الإماراتي، من خلال تسليط الضوء على التقاليد الفنية الثرية لدولة الإمارات باستخدام قوة الفن والأداء.