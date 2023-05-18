ما أسباب ألم اليد اليسرى ؟ ومتى يجب أن تذهب إلى "الطوارىء" ؟

ألم اليدين يمكن أن يكون نتيجة لعدة أسباب مختلفة. وقد يكون الألم ناتجًا عن إصابة مباشرة، مثل كدمة أو كسر في العظم، أو قد يكون بسبب استخدام زائد لليدين أو حمل أو تحريك أشياء ثقيلة بشكل مفرط. يمكن أن يسبب التهاب المفاصل، مثل التهاب المفصل التنكسي أو التهاب المفصل الروماتويدي، أيضًا ألمًا في اليدين.

هناك أيضًا أمراض أخرى قد تسبب ألمًا في اليدين مثل متلازمة ترجيع الأعصاب، التهاب الأوتار، التهاب الأوتار المزمن، ومتلازمة قناة الرسغ (وهي حالة تتسبب في ضغط على العصب المتواجد في معصم اليد).

أسباب ألم اليد اليسرى

ألم اليد اليسرى يمكن أن يكون ناتجًا عن عدة أسباب مختلفة. هنا بعض الأسباب الشائعة لألم اليد اليسرى:

النقص الحاد في تدفق الدم إلى القلب: يمكن أن يكون الألم في اليد اليسرى علامة على النقص الحاد في تدفق الدم إلى القلب. قد يكون ذلك نتيجة لانسداد في الشرايين التاجية، وهو مؤشر قوي على النوبة القلبية. إذا كان الألم يشتد ويمتد إلى الصدر والذراع الأيمن والفك السفلي، فيجب الاتصال بالطوارئ فورًا.

التهاب العضلات أو الأوتار: يمكن أن يحدث التهاب العضلات أو الأوتار في اليد اليسرى نتيجة لإجهاد زائد أو إصابة. قد يكون ذلك مؤلمًا وقد يصاحبه تورم وتيبس في الحركة.

التهاب المفصل: قد يسبب التهاب المفصل في المفاصل الصغيرة في اليد ألمًا وتورمًا في اليد اليسرى. التهاب المفصل الروماتويدي يمكن أن يؤثر على المفاصل والأنسجة المحيطة بها.

مشاكل في قناة الرسغ: متلازمة قناة الرسغ هي حالة تسبب ضغطًا على العصب المتواجد في معصم اليد. قد يسبب ذلك ألمًا وتنميلًا في اليد اليسرى والأصابع.

الإصابة: قد يحدث الألم في اليد اليسرى نتيجة لإصابة مباشرة مثل كدمة، كسر، أو التواء.

هذه مجرد بعض الأسباب الشائعة لألم اليد اليسرى. إذا كنت تعاني من ألم مستمر أو شديد في اليد اليسرى، ينصح بزيارة الطبيب لتقييم الحالة وتشخيص السبب المحتمل للألم وتوجيه العلاج المناسب.

علاج ألم اليدين

الراحة: قد يكون من الضروري تقليل الأنشطة التي تسبب الألم ومنح اليدين فترات راحة للتعافي.

تطبيق الثلج: يمكن وضع حزمة ثلج أو كيس ماء بارد على المنطقة المؤلمة لمدة 15-20 دقيقة عدة مرات في اليوم لتخفيف الالتهاب وتخدير الأعصاب.

العلاج الدوائي: يمكن استخدام مسكنات الألم البسيطة مثل الأسيتامينوفين أو مضادات الالتهاب اللاستيرويدية غير الستيرويدية (مثل الإيبوبروفين) تحت إشراف الطبيب.

التمارين والتمدد: قد يوصي الطبيب بمجموعة من التمارين وتمارين التمدد لتقوية العضلات وتحسين مرونة اليدين، وذلك بعد التأكد من عدم تفاقم الألم.

العلاج الفيزيائي: في بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بجلسات علاج فيزيائي لتخفيف الألم وتعزيز الشفاء. يمكن أن تشمل التقنيات المستخدمة التدليك، والعلاج بالحرارة أو البرد، وتمارين التأهيل.

العلاج الجراحي: في حالات الألم الشديد أو الحالات التي لا تستجيب للعلاجات الأخرى، قد يكون العلاج الجراحي ضروريًا لإصلاح الأنسجة التالفة أو لتخفيف ضغط على الأعصاب.