لبناني شغوف بالعملات القديمة يضيف الليرة المنهارة لتذكاراته

ورث اللبناني أحمد رغدو، وهو صاحب متجر، عن والده مشروعاً صغيراً في بيروت، مع شغف بجمع الأوراق النقدية والعملات المعدنية من أنحاء العالم، لاسيما المحلية منها.

ومن بين الهدايا التذكارية التي يطرحها رغدو (54 عاماً) للبيع، بمحله في منطقة الحمراء، عملات لبنانية قديمة، وسلسلة من الأوراق النقدية القديمة التي يضعها بعناية في مظاريف معينة لجذب السياح وهواة جمع النقود على حد سواء لشرائها منه.

وبدأ رغدو، المتحمس بشكل خاص لليرة اللبنانية، في الآونة الأخيرة جمع أحدث العملات المعدنية والأوراق النقدية المحلية، التي لاتزال متداولة، وإن كانت فقدت قيمتها. وهو لا يعرض هذه العملات والنقود للبيع حالياً، بل يضيفها لتحديث مجموعته الواسعة من العملات القديمة.