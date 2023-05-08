ماجد الفلاسي وداعاً.. صوت صنع السعادة ورحل مبكراً

بعد أن رسم الابتسامة على وجوه كثيرة، غاب أول من أمس، الفنان الإماراتي الشاب ماجد الفلاسي، الذي عرفه الجمهور من خلال تأدية صوت شخصية (أم سعيد) في مسلسل الكرتون الإماراتي الشهير «فريج».

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من الرحيل المبكر للفقيد، معربين عن حزنهم، وداعين له بالرحمة والمغفرة، بقدر ما منح جمهوره من سعادة.

ونشر المخرج محمد سعيد حارب، عبر خاصية «الاستوري» على حسابه على «إنستغرام»، نعياً للفقيد الراحل ماجد الفلاسي، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعت الفنانة أشجان، التي أدت صوت «أم علاوي» في مسلسل «فريج»، الراحل عبر منشور على حسابها على «إنستغرام» قالت فيه: «أفجعتني وفاة صديقي الغالي والعزيز على قلبي مايد الفلاسي، اللهم لا اعتراض».

بينما غردت الإعلامية أماني المطروشي عبر حسابها على «تويتر»: «الصوت اللي رسم الابتسامة على ملامحنا، والكلام اللي كان يعيّشنا أوقات ممتعة بالشعر والقيم الإيجابية، الله يرحمك ويغفر لك، ويجعل مثواك الجنة، ويصبر قلوب أهلك».

كما نعاه الإعلامي محمد الدوسري، والشاعرة والإعلامية ميرة القاسم.

من جانبه، أشار صالح الشحي إلى أن الراحل مشهود له بالطيبة والتواضع والبساطة والأخلاق، وأن بصماته الفنية الراقية حاضرة في كل بيت إماراتي.

كما تداول مغردون مقطعاً من مسلسل «فريج» تلقي فيه (أم سعيد) أبيات شعر عن الفقد بعنوان «يا مفاج»، وعبروا من خلاله عن حزنهم لرحيل ماجد الفلاسي. يشار إلى أن الراحل ماجد محمد بخيت الفلاسي، استهل مشواره الفني في عام 2006، وشارك في الدبلجة الصوتية لعدد من الأعمال الفنية، وتعد مشاركته في مسلسل «فريج» نقلة في مسيرته، بعد أن حقق العمل جماهيرية واسعة عند عرضه.

كما عمل الفلاسي في مجال الإعلام، وقدم برامج على إذاعة «نور دبي».

استهل مشواره الفني في 2006، وشارك في الدبلجة الصوتية لعدد من الأعمال الفنية.

صالح الشحي:

«بصماته الفنية الراقية حاضرة في كل بيت إماراتي».

أماني المطروشي:

«عيشنا أوقاتاً ممتعة بالشعر والقيم الإيجابية».

الفنانة أشجان:

«أفجعتني وفاة صديقي الغالي.. اللهم لا اعتراض».