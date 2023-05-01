سباق للحَمام يتحول لمذبحة.. متنافس يقتل 3 وينتحر

قالت الشرطة البرتغالية، امس، إن رجلا أطلق النار على ثلاثة أشخاص قبل أن يطلق النار على نفسه، فيما وصفته وسائل إعلام محلية بأنه نزاع بين متنافسين في سباق للحمام.

وقال أندريا غونسالفيس، مفوض الشرطة في مدينة سيتوبال جنوب لشبونة، إن خلافا نشب بين أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عاما، قام على إثره أحدهم بقتل الثلاثة الآخرين قبل أن يطلق النار على نفسه.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية من مكان الحادث أن القتلى الأربعة كانوا يشاركون في سباق للحمام.

وتفرض البرتغال قيودا على استخدام الأسلحة النارية، لكنها تجيزها للصيد.

ووفقا لإحصاءات الشرطة، فإن من بين 80 جريمة قتل سنويا سجلتها البرتغال في المتوسط منذ عام 2015، ارتكبت حوالي خمس بأسلحة نارية.