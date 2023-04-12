لماذا أثارت المذيعة الشقراء «فضة» كل هذا الجدل في الكويت

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت والعالم العربي مع أول مذيعة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، أطلقتها إحدى الصحف الإلكترونية المحلية، وأثار الامر موجة واسعة من الجدل.

وأثارت المذيعة التي ظهرت بملامحها الشقراء واسمها فضة، تعليقات المغردين بعد ساعات قليلة من إعلان صحيفة «كويت نيوز»، عن أول مذيعة في دولة الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي، مطلقة عليها اسم «فضّة».

وظهرت المذيعة «فضّة» بلباس رسمي موجهة حديثها للجمهور بالقول: «أنا فضّة، أول مذيعة في الكويت تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما هي نوعية الأخبار التي تفضلونها؟ لنسمع آراءكم».

واعتبر بعضهم أن الذكاء الاصطناعي لن يكون منافساً لمقدمي أو مذيعي التلفزيوني لافتقاده للكثير من المهارات التي لا يتقنها إلا الإنسان الحقيقي.

وأثارت عدد من التعليقات الجدل حول شكل المذيعة الافتراضية، لأنها شقراء اللون وتتحدث بلهجة غير اللهجة الكويتية، وطالب مغردون بتطويرها مستقبلا من حيث الصوت والشكل.

وبين إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي

ومن جهة أخرى، اعتبرت بعض التعليقات أن تقنية الذكاء الاصطناعي للمذيعين لها فوائد كبيرة منها التوفير المالي للرواتب، كما أن لديهم القدرة على العمل على مدار الساعة.

ووصف البعض هذا التطور التكنولوجي بالمؤذي والمزعج، واستغربت من مقولة أنه قد يؤدي إلى الاستغناء عن البشر.

وقال المدير الشريك لصحيفة «كويت نيوز» الالكترونية، عبد الله بوفتين،إن مذيعة الذكاء الاصطناعي «فضّة» قيد التجربة للاستفادة من مزاياها في صناعة المحتوى الجديد والمبتكر مستقبلاً.

وأضاف عن أسباب تسمية المذيعة الافتراضية بهذا الاسم، أن فضّة اسم كويتي شعبي قديم يرمز لمعدن الفضّة، وأن الصورة النمطية في الأذهان عن الروبوتات دائماً تكون فضية اللون ومصنوعة من المعدن.

وقال بوفتين إنّ شكل المذيعة «فضّة» بكونها شقراء البشرة واللون يعكس التنوّع الذي يجمع الكويتيين والمقيمين من الأجانب لتمثّل الجميع.

وأكد بوفتين أن فريقاً مختصاً سيعمل على التقييم ورصد الملاحظات لأخذها بعين الاعتبار، مشيراً إلى احتمالية استخدام «فضّة» في وقت لاحق اللهجة الكويتية، لتقديم أخبارها على حساب الصحيفة على منصة تويتر.

وأشار التقرير بحسب موقع هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تتولى أكثر من ربع مهام العمل في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن في المقابل قد تخلق وظائف جديدة ويعمل على ازدهار الإنتاجية.