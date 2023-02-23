فلكي أردني: اليوم آخر أيام الهزات الإرتدادية

توقع الفلكي الأردني عماد مجاهد، زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، ان تنتهي سلسلة الهزات الأرضية في المنطقة اليوم الخميس أو غداً على أبعد تقدير.

وتوقع مجاهد إنتهاء موعد الزلازل والهزات الارتدادية وفقا لحركة الشمس والقمر، بتاريخ 23 - 24 فبراير الحالي، مع انتهاء جاذبية تأثير القمر والشمس على المنطقة في سوريا وتركيا.

وقال إن الزلازل والهزات الارتدادية أصبحت من الماضي، مضيفا أن التأثير القمري استمر لقرابة 16 يوما، أي عندما كان القمر "بدرا" وأصبح "هلالا" يوم الاثنين الماضي، واصفا تلك الحالة بفترة الضغط على تركيا وسوريا، وأنها الآن انتهت.

وأشار مجاهد إلى توقعاته حول وجود علاقة ما بين جاذبية الشمس والقمر ووقوع الزلازل خاصة القوية منها.

وأوضح الفلكي الأردني بأن القمر كان في حالة الاقتران أو الولادة وهي أعلى فترة جذب للقمر والشمس خلال الشهر، وبذلك يكون تأثير جاذبية الشمس والقمر، التي عملت على وقوع الزلازل في سوريا وتركيا وبعض الهزات الارضية في الدول المجاورة.

ورجح مجاهد انتهاء الهزات الارتدادية تماما خلال هذين اليومين.