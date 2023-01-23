زواج ثاني شخص مشي على سطح القمر.. صور

تزوج رائد الفضاء الأميركي السابق باز ألدرين للمرة الرابعة في عيد ميلاده الـ 93.

وقال رائد الفضاء الأميركي السابق باز ألدرين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الأول من أمس : "في عيد ميلادي الـ 93 واليوم الذي سيتم تكريمي أيضاً من قبل Living Legends of Aviation، يسعدني أن أعلن أنني عقدت قراني على حبي الدكتورة "انكا فور"..

وأضاف ألدرين لقد أتممنا الزفاف في حفل خاص صغير بلوس أنجلوس.

ونشر رائد الفضاء السابق صورتين عبر حسابه بـ"تويتر" وهو يرتدي بدلة الزواج وعروسه ترتدي فستان الزفاف.

يذكر أن ألدرين شارك في رحلة أبولو 11 الفضائية التاريخية في يوليو 1969، حين أصبح أحد أول شخصين يسيران على سطح القمر، بعد قائد المهمة نيل أرمسترونغ.

ووضع رائدا الفضاء علما أميركيا، وجمعا صخور القمر، وأجريا تجارب علمية قبل العودة إلى المركبة الفضائية.

كما تحدثا إلى الرئيس ريتشارد نيكسون عبر الراديو من المكتب البيضاوي.

وألدرين واحد من ثلاثة أشخاص على قيد الحياة فقط ساروا على سطح القمر.

الصور نقلاً عن حساب رائد الفضاء باز ألدرين بـ"تويتر".