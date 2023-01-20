خيوط الطائرات الورقية تقتل وتجرح العشرات في الهند

كشفت الشرطة في ولاية غوجارات الهندية أن خيوط طائرات ورقية في أحد المهرجانات تسببت بقتل ستة أشخاص بينهم أطفال، فيما أصيب 176 آخرون بجروح.

ووفقًا لـ ( NDTV )، وقعت الحوادث خلال مهرجان أوتارايان في ولاية غوجارات بالهند - المعروف أيضًا باسم مهرجان الطائرات الورقية الدولي، حيث حضر الناس هذا الحدث بأعداد كبيرة، وقاموا بتطيير الطائرات الورقية من على شرفاتهم وأسطح منازلهم.

ووفقا لرواية المحطة التلفزيونية فإن استخدام العديد منهم للخيوط الحادة لتطيير الطائرات الورقية، وكثرة أعدادها، مع قلة الخبرة أدت لتشابك هذه الخيوط على رقاب العديدين ما أسفر في حالات إلى حزها وقطع شرايين حيوية.



وإحدى هؤلاء الضحايا من بين ثلاثة أطفال كانت كيرتي البالغة من العمر عامين، والتي، توفيت أثناء العلاج في المستشفى في 15 يناير، وفقًا لمسؤول بالشرطة.

كما كان ريشابه فيرما البالغ من العمر سبع سنوات يركب أيضًا والديه على دراجة بعد شراء طائرة ورقية وتعرض لقطع رقبته بخيط، وتتعلق حادثة أخرى بطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات كانت في طريقها إلى المنزل مع والدتها في بلدة فيزناغار في 14 يناير.

وحز خيط طائرة ورقية رقبتها وتم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى. لسوء الحظ ، أعلن الطاقم الطبي وفاتها.

كما ذكرت NDTV أن مآسي مماثلة تنطوي على جروح بخيوط الطائرات الورقية وقعت في مقاطعات فادودارا وكوتش وغانديناغار في غوجارات.

وتوفي شاب بالغ من العمر 35 عامًا بعد أن أصيب بجرح في رقبته بسبب خيط بينما كان على عجلته على جسر ومات ضحيتان أخريان بطريقة مماثلة.

وإجمالًا، أصيب 130 شخصًا بجروح، وأصيب 46 آخرون بعد السقوط من ارتفاع أثناء تحليق الطائرات الورقية خلال عطلة نهاية الأسبوع، كما تسبب المهرجان بحوادث طرقية أدت لإصابات أيضا.

وتشمل الأسباب الشائعة لحوادث تحليق الطائرات الورقية في الهند خيوط الطائرات الورقية المغطاة بالزجاج، وفقًا لتقارير Indian Express. تتكون خيوط النايلون المطلية أحيانًا بمسحوق الزجاج ، وغالبًا ما تصيب الطيور والأشخاص بجروح قاتلة.