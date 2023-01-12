شكوى رسمية ضد المذيعة المصرية ياسمين عز بسبب نصائحها للمرأة

تقدم المجلس القومي للمرأة في مصر، بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، ضد الإعلامية المصرية ياسمين عز، وبرنامجها "كلام الناس" المذاع على قناة "MBC مصر"، معتبرًا أن محتوى البرنامج "مسيء للمرأة ويتعمد إهانتها".

ويأتي ذلك تزامنًا مع تقدم المركز المصري لحقوق المرأة في مصر "هيئة مستقلة"، ببلاغ للنائب العام ضد ياسمين عز، يتهمها فيه بـ"التحريض على العنف ضد المرأة"، في بلاغ رسمي حمل رقم 1958 لسنة 2023.

وقال المجلس القومي للمرأة، في بيان صحافي نشره على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن هذا المحتوى «مهين ورجعي يضر بالمرأة... ويعمل على تغييب الوعي المجتمعي بما يتم إنجازه على أرض الواقع لتمكين المرأة المصرية». وأشار المجلس إلى أنه «تقدم بشكوى رسمية ضد البرنامج إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (الجهة المسؤولة عن تنظيم الإعلام المصري)، بعدما تلقى المجلس العديد من الشكاوى من نساء مصريات عبر منصات التواصل الاجتماعي عبرن فيها عن رفضهن لهذا المحتوى، وطالبن بوقفه».

وأضاف المجلس، إن «هذا النوع من المحتوى يتضمن تحريضاً على ممارسة العنف ضد المرأة، وتطبيعا مع إهانة الزوج لزوجته، كما يتضمن سخرية وتنمرا على حال الأسرة المصرية، ما يؤدي إلى تدمير البنية الاجتماعية وخلق نزاعات داخل الأسرة

في المقابل، أعربت عز عن دهشتها من كلام رئيسة المجلس القومي للمرأة، مشيرة في تدوينة على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى اختلاف الأذواق، وإلى «ضرورة التحلي بالموضوعية في إبداء الرأي».