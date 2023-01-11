القرية العالمية تطلق جائزة جديدة احتفاءً بـ «شهر المبدعين»

أطلقت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، أمس، «جائزة المخرجين الشباب»، احتفاءً بـ«شهر المبدعين»، بالتعاون مع «أكاديمية بلووم ورلد». وتقدم المسابقة فرصة لاثنين من المشاركين فيها للفوز بمنحة دراسية كاملة بقيمة ما يزيد على مليون درهم خلال فترة دراستهم في «أكاديمية بلووم ورلد» الرائدة.

ووجهت القرية العالمية الدعوة إلى طلاب دولة الإمارات الذين تراوح أعمارهم بين خمسة و14 عاماً، لإظهار مهاراتهم في صناعة الأفلام، من خلال المشاركة في المسابقة التي تنظم تحت شعار «عالمي الأكثر روعة». ويتعيّن على المشاركين صناعة فيلم أو مقطع فيديو قصير يروي قصتهم، أو قصة أي شخص يعرفونه، وكيفية جعلهم من العالم مكاناً أروع للجميع، أو يلقي الضوء على إسهاماتهم الحالية في بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقاً.

ويمكن لبطل الفيلم أن يكون أي مشارك، مثل صديق، أو معلم، أو فرد من أفراد العائلة، أو شخص ما من المجتمع ممن لديه بصمة إيجابية أو مساهمة بنّاءة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لجعل العالم أكثر روعة.

وقالت المديرة التنفيذية للتسويق في القرية العالمية، جاكي إلنبي: «نوقن في القرية العالمية بأن التنوّع الذي نعيشه في عالمنا يفتح آفاقاً واسعة للإبداع والابتكار. وبما أن يناير هو شهر الإبداع العالمي، قررنا الاحتفاء بالطلاب الموهوبين هنا في دولة الإمارات، الأمر الذي اعتبرناه بديهياً بالنسبة لنا». وأضافت: «أدركنا أن (أكاديمية بلووم ورلد) هي الشريك الأمثل لإطلاق النسخة الأولى من فعالية (شهر المبدعين)، نظراً إلى مشاركتها لنا ذات الشغف بالتفكير الإبداعي. ومتحمسون لرؤية إبداعات الطلاب المشاركين في المسابقة، التي ستلهمنا جميعاً للمشاركة في بناء عالم أكثر روعة».

وتنقسم المسابقة إلى فئتين عمريتين للطلاب الذين تراوح أعمارهم بين خمسة و10 أعوام، والذين تراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة. وسيتولى تحكيم المسابقة لجنة تحكيم مرموقة تضم في عضويتها: المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، سعيد الجناحي، ومدير «أكاديمية بلووم ورلد»، جون بيل، والممثلة ومقدمة البرامج، نايلة أوشا، والمخرجة الإماراتية، نهلة الفهد، والمذيعة هيلين فارمر. وستعمل اللجنة على مراجعة جميع المشاركات لاختيار الفائزين. وستوجه الدعوة إلى المتأهلين إلى التصفيات النهائية لحضور العرض الأول لأفلامهم، والمستوحى من فعاليات الأفلام السينمائية العالمية، على «مسرح الصغار» أمام الآلاف من ضيوف القرية العالمية، إذ سيتم الإعلان عن فائز واحد من كل فئة عمرية لتتويجه بجائزة المخرجين الشباب، التي تشمل منحاً دراسية في «أكاديمية بلووم ورلد» تزيد قيمتها على مليون درهم.

تشمل شروط التسجيل في مسابقة «جائزة المخرجين الشباب»: يجب أن يتم تصوير الفيلم وإنشاؤه من قبل المشارك، وعلى ألا تتجاوز مدته أربع دقائق.

يمكن تسجيل الأفلام المشاركة عن طريق الهاتف المحمول، أو كاميرا فيديو، أو أي جهاز آخر، والمسابقة مفتوحة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات الذين تراوح أعمارهم بين خمسة و14 عاماً، آخر موعد لتقديم طلبات المشاركة هو الأول من فبراير المقبل، ويتعين على جميع المشاركين تحميل مقاطعهم على موقع «يوتيوب» كفيديو «غير منشور»، ويجب مشاركة رابط الفيلم على «يوتيوب» مع القرية العالمية في نموذج طلب المشاركة الإلكتروني عبر الإنترنت: globalvillage.ae/young-directors-award.

• المسابقة تنظم تحت شعار «عالمي الأكثر روعة»، ويتعيّن على المشاركين صناعة فيلم أو مقطع فيديو قصير يروي قصتهم أو قصة أي شخص يعرفونه، وكيفية جعلهم من العالم مكاناً أروع للجميع.

جاكي إلنبي:

• «نوقن في القرية العالمية بأن التنوّع الذي نعيشه في عالمنا يفتح آفاقاً واسعة للإبداع والابتكار».

خارج حدود المألوف

قال مدير «أكاديمية بلووم ورلد»، جون بيل: «تتميز الأكاديمية بأنها مدرسة تستقبل الطلاب بمختلف مواهبهم، وأخذنا عهداً على أنفسنا لرعاية أي موهبة لدى الطلبة، من خلال دعم الابتكار والتميز، وهذه القيمة الراسخة أسفرت عن شراكة رائعة مع القرية العالمية. ونتطلع من خلال المسابقة، إلى إلهام الشباب في دولة الإمارات للتفكير خارج حدود المألوف، وإطلاق العنان لخيالهم وتحقيق الإبداع والنجاح من خلال التجارب العملية، إذ إن مستقبل الأمة يكمن في أيدي شبابها. ونتطلع بشغف لرؤية الأفكار التي سيقدمها جيل المستقبل والمشروعات التي يعمل عليها لبناء مستقبل مشرق لنا جميعاً».