قلوب «هبة الحب» تزيّن كرة ساحة «تايمز سكوير»

رُكّبت 200 بلورة جديدة من بلورات ووترفورد على كرة ليلة رأس السنة الجديدة في ساحة «تايمز سكوير» في نيويورك، استعداداً لاحتفال استقبال 2023. ومنذ عام 1999، يقوم حِرفيون أيرلنديون في ووترفورد بتصميم وتصنيع بدائل للألواح البلورية البالغ عددها 2688 التي تشكل الكرة. وكل عام، يختار موضوع جديد للكرة.

وقال المصمم الرئيس في ووترفورد في ساحة «تايمز سكوير»، توم برينان، إن موضوع هذا العام هو «هبة الحب»، لذلك يشمل التصميم قلوباً متشابكة.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى هذا بعد الجائحة. لقد مررنا بعامين مروعين. وخرجنا من الجانب الآخر وخرجنا بشكل أفضل. نحن نحيط أنفسنا بالحب».

وهذا العام، ولأول مرة منذ ما قبل الجائحة، لن تكون هناك قيود مرتبطة بمكافحة «كوفيد-19» على الزائرين المستعدين لتحمل البرد والحشود في ساحة «تايمز سكوير» في وسط مانهاتن، للعد التنازلي للعام الجديد ورؤية الكرة وهي تهبط عند دقات الساعة في منتصف الليل.