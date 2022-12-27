الصين تصدر عملات تذكارية احتفالاً بـ 2023

أصدر البنك المركزي الصيني مجموعة من العملات التذكارية للاحتفال بالعام الجديد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس.

وقال بنك الشعب الصيني إن هذه المجموعة من العملات المعدنية الثلاث، هي عملات قانونية في الصين، بما في ذلك عملة ذهبية وعملة فضية وعملة من سبيكة نحاسية بلونين.

وأوضح أن القيمة الاسمية للعملات الذهبية والفضية تبلغ 10 يوانات (نحو 1.43 دولار أميركي) وثلاثة يوانات على التوالي، مع الشعار الوطني والسنة 2023 المطبوعة على الواجهة.