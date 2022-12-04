العثور على بقايا "وجبات خفيفة" و"مكسّرات" تركها الجمهور في مسرح روماني قبل 1900 عام

أعلنت ألفونسينا روسو، مديرة الحديقة الأثرية في روما، أن علماء الآثار عثروا على بقايا وجبات خفيفة كانت تقدم للمتفرجين في الكوليسيوم قبل 1900 عام.

ويشير موقع Arkeonews، إلى أن هذه البقايا، وفقا لمديرة الحديقة، هي زيتون ومكسرات وفواكه. كما عثر العلماء خلال عمليات الحفر والتنقيب على بذور الخوخ والتين والعنب والكرز.

ويضيف، كما عثر العلماء على عظام الدببة والقطط الكبيرة، التي كما يبدو كانت تشترك في النزالات القتالية. ومن بين المكتشفات التي عثر عليها العلماء، اشياء شخصية تعود للمتفرجين مثل قطع نقدية برونزية تعود للعصر الروماني المتأخر.

وعثر العلماء على جميع هذه الأشياء حسب "روسيا اليوم" خلال دراسة لنظام الصرف الصحي في هذا النصب، بدأت عام 2021، وتضمنت تنظيف حوالي 70 مترا من المجاري وانابيب الصرف الصحي الواقعة تحت المدرجات.

وتجدر الإشارة، إلى أن بناء الكولوسيوم بدأ عام 72 ميلادي في عهد الامبراطور فيسبانيانوس واكتمل عام 80 في عهد امبراطور آخر.