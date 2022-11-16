محاكمة بريطاني في فرنسا بتهمة الاعتداء الجنسي على مضيفة خلال رحلة جوية

أعلنت الشرطة الفرنسية ومدّعون عامون أمس أن رجلاً بريطانياً سيحاكم في فرنسا الشهر المقبل بتهمة الاعتداء الجنسي على مضيفة طيران أثناء رحلة كانت متجهة من إنكلترا إلى إسبانيا واضطُرت إلى الهبوط اضطرارياً.



وقال المدعي الإقليمي رونو غودول إن الرجل البالغ 66 عاماً اعترف بأنه نفذ هذا الاعتداء الجنسي خلال رحلة من مدينة ليدز الإنكليزية إلى أليكانتي في إسبانيا، ما أجبر الطائرة على الهبوط اضطرارياً في مدينة نانت بغرب فرنسا صباح السبت.



وأمر قبطان الطائرة بالهبوط اضطراريا، بينما قدمت المضيفة شكوى وتم توقيف الرجل، بحسب ما أفادت قوات الحدود الفرنسية في بيان لوكالة فرانس برس.



وقال ممثلو الادعاء في نانت في بيان إن المعتدي، وهو رجل متقاعد، أُطلق سراحه ويخضع حاليا للرقابة القضائية، على أن يمثل أمام المحكمة للخضوع لمحاكمة في 13 ديسمبر.



وأضاف غودول أن المتهم "اعترف بما ارتُكب ضد المضيفة الجوية. وكان في حالة سكر شديد عندما تم تسليمه لشرطة الحدود".



وأوضحت صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية أن الرجل كان يسافر على متن طائرة تابعة لشركة "جت 2" للرحلات المنخفضة التكلفة.



وقالت إن الاعتداء حدث خلال توزيع المضيفة المرطبات على متن الطائرة.



وفي منتصف مايو، تم تحويل رحلة تابعة لشركة "راين إير" بين مانشستر في إنكلترا وفارو في البرتغال، إلى مطار نانت الفرنسي بعد أن أزعج خمسة مسافرين إنكليز مخمورين الركاب الآخرين.