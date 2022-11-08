لياقة من قلب المستقبل.. في «تحدي دبي»

أعدّ فريق متحف المستقبل في دبي برنامجاً من الفعاليات المتنوّعة تحت شعار «اللياقة للمستقبل» في إطار مشاركته في تحدي دبي للياقة، إذ ينظم خمس حصص تشتمل على نشاطات صباحية ومسائية متنوّعة من بينها اليوغا، وتمارين القوة والتحمل. وشارك المتحف في «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية»، الحدث الرياضي المجتمعي في دبي، من خلال استخدام اثنين من أعضاء فريق المتحف خلال مشاركتهما في التحدي الأحد الماضي دراجة «ريفو» الإلكترونية التي يعرضها المتحف لزوّاره في معرض «المستقبل اليوم»، إلى جانب العديد من النماذج الأولية الملهمة والمنتجات المستقبلية.

وتُعد «ريفو» «دراجة المستقبل الإلكترونية»، إذ تشغل عبر مجموعة دفع إلكترونية فريدة طورت لتشغيل عجلات الدراجة الخالية من المحاور، كما تتميز بنظام دعم تكيفي إلكتروني في الدواسة يوفر لسائقها مساعدة مدروسة حسابياً بدقة متناهية.

ومن بين التجارب التي يوفرها المتحف لزوّاره تأتي «الواحة»، وهي عبارة عن طابق كامل يُعنى بمستقبل الإنسان من الناحية الصحية، بدنياً ونفسياً، وهو ترجمة للرؤية التي قام عليها المتحف، والتي مفادها أن الصحة هي أحد الجوانب الرئيسة التي لابد للإنسان أن يضعها في أولوياته كاستثمار في مستقبله ومستقبل الأجيال المقبلة.