مواد غذائية لا تصلح للتجميد

أوضحت أخصائية تغذية روسية أن بعض المواد الغذائية لا تصلح للتجميد، لأن عملية التجميد تدمر الفيتامينات التي تحتويها.

وقالت الدكتورة ماريات موخينا، أخصائية التغذية الروسية خلال حديث لراديو "سبوتنيك" كما ذكرت "روسيا اليوم"، إن الكثيرين يجمدون مختلف الثمار والفواكه والخضروات الموسمية لفصل الشتاء. ولكن لا يمكن الحفاظ على جميع المواد الغذائية في درجة حرارة سلبية. لأن تركيب بعضها يتغير. فمثلا بعد التجمد تفقد الخضروات الورقية الفيتامينات ومضادات الأكسدة فيها.

وأشارت إلى أنه لا ينصح بتجميد الخضروات الورقية والأعشاب، لأنه يسبب تدمير الكلوروفيل وفقدان الفيتامينات ومضادات الأكسدة ولن يبقى فيها سوى الألياف الغذائية.

وأضافت قائلة إن عملية التجميد تؤثر سلبا في القيمة الغذائية للخضروات المحتوية على نسبة عالية من الماء.

وقالت "لا ينصح بتجميد الخضروات المحتوية على الماء مثل الخيار والطماطم والكوسا، لأنها تصبح مثل السم بعد إذابة الجليد، وتفقد متانتها ومرونتها".

وأشارت الأخصائية إلى أن المواد الغنية بالبروتينات يمكن أن تتغير خصائصها بعد التجميد أيضا، مضيفة أنه خلال عملية التجميد تتقطع الروابط البروتينية، ويفسد البروتين (Denaturation). كما لا ينصح بتجميد منتجات الألبان المخمرة، لأنها بعد التجميد تفقد عمليا معظم خصائصها المفيدة.

وبررت إن البرودة تقلل من نشاط الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في اللوز والفول السوداني والبندق. أي أن هذه المسكرات تفقد جودتها بعد تجميدها، مضيفة أنه لا ينصح أيضاً بتجميد الأجبان والموز.