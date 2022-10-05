"غوغل" يحتفي بالمعلّم في يومه العالمي

تزينت واجهة عملاق محركات البحث "غوغل"، اليوم، بأدوات هندسية ومجهر ودفتر وأقلام وسبورة، احتفاءً باليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام.

ويتيح النقر على اسم "غوغل"، قراءة أخبار وموضوعات متعلقة بالمعلمين، ومشاهدة مقاطع التهاني والتبريكات.

بدأ الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين في عام 1994، في ذكرى توقيع توصية بين كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للمعلمين، بشأن أوضاع المدرسين.

إذ تصدر هذه المؤسسات بيانا مشتركا في كل عام للاحتفاء بالمدرسين ومهمتهم السامية في إعداد أجيال من الطلاب وتأهيلهم للمجتمع وسوق العمل.

وفي الإمارات، يحظى المعلمون باهتمام وتقدير كبيرين عرفانا بدورهم الجليل في نهضة المجتمع وإنشاء جيل واع ومتعلّم يحمل أسمى القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية.

تحَيّي مختلف الجهات في الدولة المعلم وتحتفي به في يومه، وفي هذا العام بادرت «مدينة إكسبو دبي» التي افتتحت أبوابها قبل عدة أيام، بتقديم التذكرة المميزة مجاناً للمعلمين، لزيارة أجنحة الرؤية وتيرا وألف والمرأة لمدة يوم واحد، صالحة من اليوم حتى السبت المقبل عند تقديم بطاقة هوية مدرسية.

وقالت رئيس التعليم والثقافة في «مدينة إكسبو دبي» مرجان فريدوني: «يلهم المعلمون شباب اليوم ليصبحوا قادة ومبتكرين وصناع تغيير في المستقبل، ونتطلع إلى الترحيب بالمعلمين والمساعدين من جميع أنحاء الدولة مع هذه الهدية البسيطة التي نقدمها تعبيراً عن امتناننا».