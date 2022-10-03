تكريم طلبة «جامعة الإمارات» لجهودهم في تغطية «إكسبو دبي»

أكد طلبة قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة (31 طالباً وطالبة)، أن التدريب الذي حصلوا عليه خلال مشاركتهم ضمن فريق عمل صحيفة «الإمارات اليوم» في «إكسبو 2020 دبي»، شكل إضافة نوعية في ترسيخ مسيرتهم التعليمية والمهنية، إذ تعد التجربة من أهم عوامل إعداد الطلبة لسوق العمل الإعلامي.

وأثمرت مذكرة التفاهم الموقعة بين مؤسسة دبي للإعلام متمثلة في صحيفة «الإمارات اليوم»، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، في توفير فرص تدريبية لطلبة الكلية طوال فترة معرض «إكسبو 2020»، لتطوير مهاراتهم في الصحافة والتحرير وإجراء المقابلات الصحافية، والتصوير الفوتوغرافي، وإنتاج ونشر مقاطع فيديو ووسائط متعددة.

وأكدت إدارة التحرير أن «الإمارات اليوم»، بصفتها جريدة وطنية تلعب دوراً مهماً في إعداد الشباب المواطن للعمل الإعلامي، أتاحت الفرصة خلال معرض «إكسبو 2020» أمام أكبر شريحة من طلبة الإعلام للاستفادة من هذا الحدث العالمي، عبر تدريبهم على العمل الميداني وكل أساليب العمل الصحافي المحترف، بدءاً من كيفية الحصول على الخبر وتحريره للنشر الورقي والإلكتروني، وحضور المؤتمرات والندوات وتغطيتها صحافياً.

وقالت طالبة الاتصال الجماهيري (صحافة)، مها العيسائي: «استمتعت جداً بالتدريب لأنه لم يشمل الكتابة الإخبارية فقط، وإنما تعلمنا الكثير والعديد من المهارات، منها الكتابة والتصوير». وأيدتها زميلتها مزنة العامري، مشيرة إلى أن تدريبها مع «الإمارات اليوم» خلال هذا الحدث العالمي، أسهم في إعدادها وتأهيلها لسوق العمل الإعلامي.

فيما أكدت الطالبة ريم الكعبي، أن جريدة «الإمارات اليوم» منحتها وزميلاتها فرصة كبيرة في «إكسبو 2020» من علاقات عامة وتطوير ذاتي وثقة بالنفس، ووفرت دعماً للمواهب المواطنة لبناء جيل جديد من الإعلاميين الإماراتيين، فيما أشارت زميلتها شيخة خالد الشحي، إلى أنها تعلمت من هذه التجربة العديد من الأشياء الجديدة واكتسبت مهارات عدة.

وأجمعت الطالبات: أميرة السويدي، وميثاء النعيمي، وآمنة اللوغاني، وعلياء الكتبي، وهاجر الظنحاني، وحمدة البلوشي، على سعادتهن بالمشاركة في تغطية فعاليات «إكسبو دبي» ضمن فريق عمل «الإمارات اليوم»، إذ صقل مهاراتهن في البحث عن الأخبار ومنحهن الخبرة.

فيما أشارت الطالبات: طيف القايدي، وبثينة خالد، وجواهر الجنيبي، وهاجر العبدولي، وشرينة الظاهري، وحمدة المدحاني، إلى أن التدريب مع فريق الجريدة علمهن الكثير، وطور من مهاراتهن العملية، والشخصية أيضاً.

وشددت الطالبات: عائشة الدوحاني، ونوال الشحي، وموزة المزروعي، وزبيدة الحنطوبي، وفاطمة الحمادي، فضلاً عن الطالبين وسام المجلي ومحمد الرفاعي، على أن التدريب في جريدة «الإمارات اليوم» منحهم فرصة فريدة من نوعها، تعلموا من خلالها الكثير عن العمل الصحافي الميداني.

ونظمت جامعة الإمارات في مقرها بمدينة العين أخيراً حفل تكريم طلبة قسم الإعلام والصناعات الإبداعية المشاركين في التدريب مع «الإمارات اليوم» في تغطية فعاليات «إكسبو 2020 دبي».

وشمل الحفل تكريم 31 طالباً وطالبة نجحوا في إعداد مجموعة واسعة من المواد الصحافية المتنوعة.

حضر حفل التكريم المشرفة على ملحق «إكسبو 2020 دبي» ونائبة رئيس قسم المحليات الدكتورة شيماء هناوي، ورئيس قسم التصوير في صحيفة «الإمارات اليوم» يوسف الهرمودي، ورئيس قسم التدريب والتطوير في قطاع النشر أسماء جمعة، ومدير مكتب رئيس التحرير يوسف أحمد، ووكيل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية الدكتور علي الغفلي، ورئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات الدكتور أحمد المنصوري.

من جهتها، قالت الدكتورة شيماء هناوي، التي أشرفت على تدريب الطلبة، في كلمة تشجيعية لهم خلال حفل التكريم، إن «اتفاقية التدريب فاقت التوقعات بتصدر مواد الطلبة على الصفحات الأولى للملحق الخاص بالحدث التاريخي الجميل الذي استضافته دبي، إلى جانب حسابات الصحيفة على منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن موقعها الإلكتروني».

وتقديراً للتجربة التدريبية المتميزة التي خاضها الطلبة المشاركون مع جريدة «الإمارات اليوم» طوال فترة الحدث العالمي «إكسبو 2020»، خصص قسم الإعلام والصناعات الإبداعية بجامعة الإمارات العدد الأخير من «The Reporter»، لتسليط الضوء عليها بمقابلتين مع الطالب وسام، والطالبة ندى المازمي، إلى جانب مواد لطالبات نشرت في ملحق «الإمارات اليوم» الذي خصص لتغطية فعاليات الحدث.