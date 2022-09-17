فريق إكسبو دبي يقدّم عرضاً ملهماً لقادة الدول في مقر الأمم المتحدة

يقدم فريق مدينة إكسبو دبي لقادة الدول والحكومات عرضاً ملهماً في مقر الأمم المتحدة الإثنين المقبل 19 سبتمبر، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ويحاكي العمل الإبداعي العروض المؤثرة والهادفة التي قُدمت على قُبة ساحة الوصل خلال «إكسبو 2020 دبي»، وألهمت الملايين من البشر.

وتمثل هذه المساهمة التاريخية من فريق مدينة إكسبو دبي التزاماً بمواصلة روح «إكسبو 2020» كجهة داعية ومساهمة في دفع التقدم في مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، ودعم رؤية والتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة لعام 2030.

ويمكن متابعة الاجتماع مباشرة عبر بث تلفزيون الأمم المتحدة يوم الإثنين 19 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات على شبكة الإنترنت عبر الرابط: https://media.un.org/en/webtv

وتقتضي أهداف التنمية المستدامة التعاون والعمل مع جميع الشركاء وبشكل عملي من أجل اتخاذ الخيارات الصحيحة للتعامل مع التحديات التي تواجه عالمنا، وتحقيق أهداف محددة بحلول عام 2030، وتحسين الحياة بطريقة مستدامة للأجيال المقبلة، وهي توفر مبادئ وغايات واضحة لجميع البلدان لتعتمدها وفقاً لأولوياتها وخططها الوطنية مع تسليط الضوء على التحديات البيئية التي يواجهها العالم بأسره.

وتمثل أهداف التنمية المستدامة خارطة شاملة، وتركز على شمول الجميع، حيث لا يمكن لدولة أن تعمل لوحدها لتحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي داخل حدودها فقط، بل يجب على الدول أن تتكاتف وتتعاون لضمان تحقيق الأهداف والاستدامة للعالم أجمع.

يعكس العرض دعم الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة لعام 2030.