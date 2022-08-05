البحث وسط آلاف الأطنان من النفايات عن 183 مليون دولار رماها صاحبها في القمامة !

يخطط مهندس يعمل في مجال الحاسوب لاستخدام الذكاء الاصطناعي لإجراء عمليات بحث في آلاف الأطنان من النفايات، بعد أن ألقى عن طريق الخطأ قرصاً صلباً يحتوي على ما قيمته نحو 183 مليون دولار من عملة البيتكوين الرقمية.

وكان جيمس هاولز ألقى قرص تخزين محمول قديم يحتوي على ثمانية آلاف من عملة بيتكوين في عام 2013 أثناء تصفيته لمكتبه، ويعتقد الآن أنه موجود في مكب نفايات جنوب ويلز.

ورفض مجلس المدينة البلدي عدة طلبات قدمها الشاب البالغ من العمر 37 عاماً للبحث في الموقع بسبب مخاوف بيئية، علماً أن المهندس قدم مؤخرا خطة تتضمن تقنيات متطورة تقدر كلفتها نحو 12 مليون دولار، من أجل العثور على القرص الصلب.

وتتضمن الخطة استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتصفية القمامة والاستعانة بعدد من خبراء البيئة واستعادة البيانات، وكذلك كلاب آلية حتى لا يتمكن أي شخص آخر من محاولة سرقة القرص الصلب في حال العثور عليه.