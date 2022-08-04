بعد ان أسلمت وتحجبت.. فنانة إنجليزية تبهر الجمهور بأدائها أغنية "طلع البدر علينا" ! فيديو



أبهرت مغنية وكاتبة إنجليزية، اعتنقت الإسلام مؤخرا الجمهور بأدائها أغنية "طلع البدر علينا".

وبالتزامن مع احتفالات رأس السنة الهجرية، طرحت النجمة الإنجليزية سلوى لورين، الأغنية على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب"، ولاقى ذلك رواجا واسعا في العالم العربي.

المغنية الشهيرة التي سبق لها أن غنت أمام الملكة البريطانية والأمير تشارلز، قررت تقديم نسخة جديدة من "طلع البدر علينا" بعد أن غنتها للمرة الأولى خلال مسابقة غنائية، وخطفت الأنظار.

وتعاونت لورين التي ارتدت الحجاب مؤخرا مع الموزع المصري إيهاب عبد السلام والملحن حامد بدوي لإنجاز هذا العمل الفني فور عودتها من جولة غنائية ناجحة، شملت أمريكا والمملكة المتحدة وأوروبا وباكستان وغيرها من الدول.

ويشار أن سلوى لورين مغنية وكاتبة أغاني إنجليزية حصلت على بكالوريوس في موسيقى الجاز واشتهرت بالعزف على البيانو وعرفت بعشقها لموسيقى البوب.

كما حصلت سلوى على تدريبها مع ستيفي فان لانج وجوشوا ألامو، وهما مدربا أصوات مشهورين بالمملكة المتحدة، قاما بتدريب الكثير من فرق البوب الشهيرة والفرق الموسيقية، وقاما أيضا بالتدريب الصوتي فى عدد من البرامج مثل "ذا فويس" و"إكس فاكتور".