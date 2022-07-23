كلاب برداء سوبرمان تروج لفيلم رسوم متحركة في كولونيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ظهر نحو 30 كلبا متشحا برداء سوبرمان في مدينة كولونيا الألمانية اليوم السبت بمناسبة عرض خاص لفيلم الرسوم المتحركة الجديد "دي سي ليج أوف سوبر بتس".

ولدى هذه الحيوانات حسابات ذات تأثير واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وتقدم أصحاب هذه الكلاب بطلبات لتحضر حيواناتهم العرض الخاص.

ومثلما هو الحال مع المؤثرين عبر الإنترنت، تشارك هذه الحيوانات حياتها مع معجبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتروج لمختلف الأمور.

وتسرد أحداث فيلم "دي سي ليج أوف سوبر بتس" مغامرات كلب يدعى "كريبتو"، فيما يحاول إنقاذ "فرقة العدالة" المخطوفة المؤلفة من أبطال خارقين من بينهم صاحبه "سوبرمان".

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