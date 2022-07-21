الكاميرا وثقت الواقعة.. التحقيق مع موظف بصق في وجه مديرته

المصدر: موقع الإمارات اليوم

رصدت كاميرات حي الساحل بالعاصمة المصرية القاهرة قيام الموظف محمد. ع، بالشؤون القانونية بمنطقة الساحل الطبية بالتربص بمديرته سحر سليمان عفيفي، مديرة الشئون القانونية بإدارة الساحل الطبية، وقيامه بالبصق على وجهها.

وتوجهت سحر سليمان، مديرة الشؤون القانونية إلى قسم روض الفرج، واتهمت موظفاً بالشئون القانونية بالبصق عليها أثناء خروجها من الإدارة، ولذلك تقدمت بتحرير محضر رقم 1857 لسنة 200 إداري روض الفرج.

كما انتقل عضو من النيابة الإدارية إلى منطقة الساحل الطبية، وأجرى تفريغ الكاميرات التي رصدت وأثبتت الواقعة، وتم التحفظ على مقطع الفيديو وجارٍ استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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