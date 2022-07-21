«مصدر» تحتفي بتخريج 23 شابة في «الرائدات»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) أمس، عن تخريج 23 شابة في برنامج «الرائدات»، الذي نظم تحت مظلة منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» التابعة للشركة. ويركز البرنامج على تمكين الشابات ممن تراوح أعمارهن بين 25 و35 سنة وإعدادهن للمساهمة في قيادة عملية التحول نحو الاستدامة ضمن مجتمعاتهن وخلال مسيراتهن المهنية.

ومع استكمال عامه الرابع، خرّج برنامج «الرائدات» أكثر من 70 شابة من 17 جنسية، من ضمنهن 23 شابة من دورة هذا العام اللواتي استكملن أكثر من 20 ساعة من ورش العمل التي تركز على تنمية المعارف والمهارات، وأكثر من 100 ساعة من المقابلات المباشرة لتقديم التوجيه والإرشاد.

ويندرج برنامج «الرائدات» تحت منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» التي تم إطلاقها خلال الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في عام 2015، بهدف تحفيز السيدات والفتيات على المساهمة بدور أكثر فاعلية وتكافؤاً في عملية التحول ضمن قطاع الطاقة، وبما يتماشى مع المساهمة في دعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأكدت المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في شركة «مصدر» الدكتورة لمياء نواف فواز «أهمية دور برنامج الرائدات الذي يوفر برامج التوجيه والإرشاد للفتيات الموهوبات وصقل مهاراتهن، بما يسهم في تمكين الأجيال المقبلة، ليصبحن قائدات في مجال الاستدامة ضمن مجتمعاتهن وأماكن عملهن وفي مختلف أنحاء العالم، وهي حاجة ملحة لدعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة». من جانبها، قالت عضو المجلس الاستشاري لمنصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» الرئيس المشارك لشبكة الأمم المتحدة للطاقة، الرئيس التنفيذي والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمبادرة الطاقة المستدامة للجميع داميلولا أوجونبي: «إنني فخورة بالمشاركة في المنصة، والمساهمة في تمكين المرأة للقيام بدور قيادي ضمن قطاع الطاقة المستدامة مستقبلاً، وأتطلع قدماً لأرى التأثير الإيجابي الذي ستحدثه خريجات برنامج الرائدات».

من جهتها، قالت خريجة برنامج الرائدات فرح الصايغ: «لقد منحني البرنامج الفرصة للتعلم مباشرة من خبراء عالميين وقادة قطاعات ومبتكرين وصناع التغيير الإيجابي، وخوض تجربة عملية، والتمكن من بناء شبكة علاقات عالمية ستساعدني في القيام بدور فاعل وإحداث تأثير ملموس».

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