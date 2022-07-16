الأردن: الفرحة بمولد طفل تتسبَّب بمقتل طفل آخر !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توفي طفل أردني يبلغ من العمر 5 أعوام، مساء أمس الجمعة، بعيار ناري بالرأس، في مدينة دير علا غرب محافظة البلقاء.

وقال شهود عيان لـموقع "سرايا" الإخباري الأردني انه وأثناء قيام أحد المواطنين بإطلاق النار في الهواء فرحا" بمولود" جديد، أصيب طفل بعيار ناري في الرأس، مما أدى إلى وفاته على الفور، وتم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

وأوقفت الاجهزة الامنية في مديرية شرطة البلقاء، شخصين مشتبه بتورطهم بالحادثة ولا زال التحقيق جارياً.

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