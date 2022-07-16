بماذا ردت شيرين على مُتابِعة "اتهمتها" بأنها حامل ؟!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ردت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​، على سؤال متابعيها عقب ظهورها برفقة السيناريست ​تامر حبيب​ في عيد ميلاد أحد أصدقائهما المقربين منذ يومين، وهي منتفخة البطن ووزنها الزائد مقارنة بظهورها في الفترة الأخيرة.

وفي التفاصيل وجهت إحدى المتابعات سؤالا لشيرين عبد الوهاب، عبر خاصية القصص المصورة بحسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت: "ازاي بطنك دي كلها وتقولي قولون؟ مستحـيل ! دي بطن حامل".

لترد عليها شيرين عبد الوهاب: "عندك حق تقولي كده أنا نفسي بحس إني والنبي يا أختي في السابع وعلى وش ولادة كل لحظة، بس للأسف ده قولون وبكتيريا حلزونية والتهابات في الاثنى عشر".

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