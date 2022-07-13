أوضح صورة للكون البعيد.. عنقود من المجرات بالألوان الكاملة

المصدر: واشنطن - وام

عرضت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أول من أمس، أول صورة بالألوان الكاملة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهي صورة لعنقود من المجرات، تعرض لمحة هي الأكثر تفصيلاً على الإطلاق للكون في طوره الأول.

وقالت «ناسا» إن الصورة هي أعمق وأوضح صورة بالأشعة تحت الحمراء للكون البعيد حتى الآن. وأظهرت الصورة سلسلة مجرات عمرها 4.6 مليارات عام، يطلق عليها اسم «سماكس 0723»، والتي تعمل كتلتها المجمعة بمثابة «عدسة جاذبية»، تشوّه الفضاء لتضخم بدرجة كبيرة الضوء القادم من مجرات بعيدة خلفها.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، في حفل بالبيت الأبيض، وعرضت خلاله باكورة حصاد التلسكوب الفضائي، إنّ هذه الصورة العلمية والملوّنة، والتي التقطت بالأشعة تحت الحمراء هي الأولى من نوعها، وتمثّل يوماً تاريخياً.

بينما أكد رئيس «ناسا» بيل نيلسون، أن واحداً على الأقل من المشاهد الضوئية الخافتة الأقدم التي تظهر في «خلفية» الصورة، يعود إلى أكثر من 13 مليار سنة، ما يجعله أصغر بنحو 800 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، وهو الشرارة النظرية التي بدأت توسع الكون المعروف قبل نحو 13.8 مليار سنة. يذكر أن تلسكوب جيمس ويب أُطلق في 25 ديسمبر على متن مركبة إطلاق آريان من ميناء كورو الفضائي، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في جيانا الفرنسية.

وأخذ تطوير التلسكوب ويب نحو 30 عاماً، وتكلف نحو 10 مليارات دولار، وهو خليفة التلسكوب «هابل»، الذي كان قيد الاستخدام لأكثر من 30 عاماً.

تطوير التلسكوب استغرق 30 عاماً، وتكلف نحو 10 مليارات دولار، وهو خليفة «هابل».

جو بايدن اعتبر الصورة الأولى من نوعها تمثّل يوماً «تاريخياً».

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