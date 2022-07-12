مأساة ربة منزل.. توفيت خلال إجراء ولادة قيصرية وأهلها يرفضون تسلم جثمانها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهد مستشفى خاص بمحافظة قنا في صعيد مصر، أمس الاثنين، وفاة ربة منزل خلال إجرائها عملية ولادة قيصرية، وتحرير أسرتها محضرا ضد المستشفى ورفض استلام الجثمان لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت البداية بتلقي الشرطة إخطاراً يفيد تحرير أسرة ربة منزل محضرًا ضد مستشفى خاص بمنطقة نجع حمادي واتهام مسؤوليها بالتسبب في وفاة ربة منزل أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث.

بالانتقال والفحص تبين وفاة أسماء جمال، 28 عاماً، متأثرة بإصابتها بنزيف أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية لها داخل مستشفى خاص بنجع حمادي، ورفض أهلها استلام جثمانها، إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستشفى والطبيب المسؤول.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

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