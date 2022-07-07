قبيل عيد الأضحى .. فيديو طريف لهروب عجل في مصر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لهروب عجل من أصحابه في الشارع بإحدى المدن المصرية.

ويظهر الفيديو حالة هرج ومرج بين المارة في الشارع ومحاولات للإمساك بالعجل الهائج.

وأثناء هروبه من الأهالي تسبب العجل في وقوع "كشك" صغير لبيع الحلويات ودخل محطة وقود.

ويتكرر مثل هذا المشهد في الشارع المصري قبيل يوم النحر، حيث تتمكن بعض العجول من الإفلات من الجزارين الذين يشترونها تحضيراً ليوم العيد، إلى أن يتمكنوا من الإمساك بها مجدداً.

اول عجل هرب ف مصر 🤸🏃😂😂

العجول الهربانه دي مسخره السنين pic.twitter.com/1247Jy3TF4 —  Dream.. (@dow22230092) July 6, 2022

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