مغربي ينهي حياته بطريقة غريبة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أنهى مغربي خمسيني حياته منتحرا، الجمعة، بعدما عمد إلى إدخال رأسه في آلة غسيل من النوع العادي مملوءة بالماء، وسط منزل أسرته بحي رحبة الطين القديم بمدينة كلميم.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لصحيفة هسبريس فإن الرجل، الذي يبلغ من العمر 55 سنة ويعاني من مرض حاد، فضلا عن كونه من ذوي الإعاقة، لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الاختناق الذي لحقه، فيما تبقى أسباب إنهائه حياته بهذه الطريقة مجهولة.

وفور إخطارها، انتقلت إلى مكان الواقعة السلطة المحلية وعناصر الشرطة القضائية التي أشرفت على نقل جثة المنتحر نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بكلميم، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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