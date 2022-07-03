اختفاء طالبة مصرية في ظروف غامضة بالقليوبية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اختفت طالبة جامعية مصرية بشكل غامض، دون معرفة مصيرها، وسط مناشدات بالعثور عليها لمعرفة مصيرها.

وحسب ما نشره موقع «المصري اليوم»، الأحد، كثفت الأجهزة الأمنية المصرية في محافظة القليوبية جهودها لكشف غموض اختفاء طالبة تدرس بإحدى كليات جامعة بنها.

وذكرت التحقيقات الأولية أن الطالبة الجامعية تقيم في منطقة كفر شكر بمحافظة القليوبية، واختفت أثناء ذهابها لأحد الأندية الرياضية، ولم تعد لمنزلها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وقدم والد الطالبة في وقت سابق بلاغاً يفيد باختفاء ابنته الطالبة في كلية التربية الرياضية بجامعة بنها في ظروف غامضة، وانقطع عنها الاتصال بعد خروجها من المنزل بساعتين.

وتابع على الفور ضباط مباحث مركز شرطة كفر شكر البلاغ وتم تتبع خط سير الطالبة المختفية، وبحث كافة علاقاتها بالقرية والجامعة ومع زملائها وأقاربها، لكشف غموض اختفائها، ولم يتم العثور عليها حتى الآن وما زالت جهود البحث الجنائي مستمرة.

وكلفت جهات التحقيق إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة .

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