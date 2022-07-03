واحد من كل 3 مستخدمين لـ "فيسبوك" يعاني من مشكلة صحية !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة جديدة أن واحدا من كل 3 مستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يعاني من مشكلة صحية بعينها.

ويُعرّف إرهاق مواقع التواصل الاجتماعي (Social Media Fatigue)، بأنه شعور شخصي بالتعب والإرهاق الجسدي والاستنفاد النفسي بسبب الحمل الزائد للمعلومات من أي شكل من شبكات التواصل الاجتماعي، ويظهر بما في ذلك عبر الشعور بالتعب وعدم الراحة والغضب والإحباط.

أظهرت الدراسات في هذا المجال حتى الآن أن إرهاق وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤدي إلى تقليل استخدام الشبكات الاجتماعية وحتى التوقف التام، كما أن التنقل المستمر بين هذه التطبيقات يمكن أن يؤثر سلبا على الحالة النفسية.

وبحثت دراسة جديدة للدكتور ايتسيك الفاسي من قسم العلوم السلوكية في كلية هداسا الأكاديمية في القدس في مدى انتشار الظاهرة بين مستخدمي فيسبوك والعوامل العاطفية والاجتماعية التي تنبئ بظاهرة إرهاق مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب موقع "healthy.walla".

وشارك في الدراسة 294 مستخدما لفيسبوك في إسرائيل. وتظهر نتائج الدراسة أن 34 في المائة من المستخدمين يعانون من التعب والإرهاق نتيجة استخدام فيسبوك بمستوى حددوه بأنه مرتفع أو مرتفع للغاية.

وأفاد 19 بالمائة من المستخدمين أن استخدام فيسبوك يجعلهم يشعرون بالتوتر والعصبية، وأفاد 42 بالمائة أنه حدث في الماضي أنهم شعروا أنهم بحاجة إلى استراحة من الفيسبوك.

وقال 31 بالمائة إن استخدام فيسبوك يستهلك الكثير من الطاقة العقلية و39 بالمائة يشعرون بالإرهاق إذا كانوا على فيسبوك لفترة طويلة دون توقف، وأفاد 35 بالمائة بأنهم يشعرون بالإرهاق إذا دخلوا في جدال طويل على التطبيق ذاته.

وفي الدراسة المنشورة في Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace ترتبط البيانات الإضافية بتكرار استخدام فيسبوك، وهي مقلقة بشكل خاص وتفسر إلى حد ما التعب المقصود.

وأفاد 51 بالمائة من المشاركين في الدراسة أنهم يتصفحون فيسبوك لأكثر من ساعة في اليوم واعترف 64 بالمائة أنهم قاموا بتسجيل الدخول أثناء فصل دراسي أو جلسة عمل، وأفاد 40 بالمائة أنهم قاموا بتسجيل الدخول إلى فيسبوك عند الجلوس لتناول العشاء أو الغداء مع الأسرة أو الزوج، 52 في المائة عندما يتسكعون مع الأصدقاء، أفاد 84 في المائة من المشاركين أنهم تحققوا من فيسبوك قبل الذهاب إلى الفراش، و70 في المائة يتفقدون ما هو جديد على فيسبوك بمجرد استيقاظهم.

وقال مؤلف الدراسة أنه كلما زاد شعور الناس بعدم الأمان بشأن العلاقات الشخصية، زادت مستويات التعب التي يتعرضون لها على فيسبوك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news