طفل يجلس فوق غيمة يشغل السعوديين على مواقع التواصل ! فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شغلت صورة التقطت لحظة الغروب فوق العاصمة السعودية الرياض، العديد من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أظهرت اللقطة غيمة تشكلت على هيئة طفل بدا وكأنه يجلس على ظهر طير، ليحلقا معاً في السماء.

وتداول ناشطون على تويتر الصورة من مواقع مختلفة، فيما قام آخرون بنشر صور شبيهة لغيوم تشكلت على هيئة حيوانات أو طيور.

وفيما شكك البعض في صحتها فسّر بعض المغردين سبب رؤية مثل تلك الأشكال في الغيوم علمياً، مشيرين إلى أنها ظاهرة نفسية تسمى "باريدوليا".

كما أوضحوا أنها حالة تجعل العقل يستجيب لربط ما يشاهده من أشكال عشوائية بصورة حقيقية، كأن تتخيل صورة إنسان في القمر أو على الغيوم.

مقطع فيديو للمنظر..



الصور والفيديو من عدسة (عبدالكريم الماجد)@thadig2009 pic.twitter.com/1lYGncjrYH — إياد الحمود (@Eyaaaad) July 2, 2022

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