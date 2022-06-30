مركبة فضاء صينية تحصل على صور لكوكب المريخ بأكمله

المصدر: بكين - رويترز

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أمس، أن مركبة فضاء صينية غير مأهولة حصلت على بيانات مصورة تغطي كوكب المريخ بأكمله منها صور لقطبه الجنوبي بعد أن دارت حول الكوكب أكثر من 1300 مرة منذ أوائل العام الماضي.

ووصلت مركبة الفضاء تيانوين-1 بنجاح إلى الكوكب الأحمر في فبراير 2021 في أول رحلة فضائية للصين. وتم إنزال عربة آلية على سطح الكوكب بينما قامت مركبة مدارية برصده من الفضاء. ومن بين الصور التي التقطت من الفضاء أول صور صينية للقطب الجنوبي للمريخ، حيث تتركز تقريباً كل موارد الكوكب من المياه.

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