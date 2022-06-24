بحجة تأديبها.. أم تقتل ابنتها بمساعدة 3 من أشقائها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أنهت ربة منزل حياة ابنتها بمنطقة الطالبية في محافظة الجيزة المصرية، بسبب خلافات أسرية، حيث اعتدت عليها بالضرب ووثقتها بحبل، بمساعدة اثنين من أبنائها، حتى لقيت مصرعها، واعترف المتهمون عقب ضبطهم بارتكاب الجريمة، بحجة تأديب الضحية، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للأمن المصري، بتعرض فتاة لاحتجاز داخل شقة أسرتها، وتعرضها لاعتداء من جانب أفراد من العائلة.

انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الفتاة فارقت الحياة متأثرة بإصابات لحقت بها، نتيجة تعرضها لاعتداء بالضرب وتوثيقها بحبل.

وتوصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن والدة القتيلة، وشقيقها، وشقيقتها وراء الاعتداء عليها بالضرب حتى لقيت مصرعها.

تمكن رجال المباحث من ضبط الجناة، وبمواجهتم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، بحجة تأديبها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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