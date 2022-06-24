عقب مقتل إيمان أرشيد.. شاب يذبح نفسه في العاصمة الاردنية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لم يكد الاردنيون يفيقون من صدمة مقتل الطالبة إيمان أرشيد رميا بالرصاص داخل حرم جامعتها أمس الخميس، حتى تلقوا نبأ فاجعا ثانيا تمثل في العثور على جثة شاب ثلاثيني كان أقدم على "نحر" نفسه في احد مناطق العاصمة عمان.

وقالت مديرية الأمن العام انه عثر أمس الخميس، على جثة شخص داخل منزله في منطقة طبربور في عمّان، مشيرة إلى "تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة".

وقالت المديرية في بيان، "عثر عصر اليوم على جثة لشخص ثلاثيني داخل منزله في منطقة طبربور. وجرى تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة".

ونقل موقع "رؤيا" الاخباري عن مصدر طبي قوله صاحب الجثة جرح نفسه 6 جروح قطعية متعددة من بينها جرح قطعي بالعنق (ذبح العنق) أدت الى حدوث نزف دموي شديد تسبب بوفاته.

وباشر المدعي العام المختص من جانبه التحقيق في القضية للوقوف على ملابسات الحادثة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى قيام الشخص بـ "إيذاء نفسه بواسطة أداة حادة" على ما ذكرت المديرية.

وتزامن العثور على جثة الشاب مع اعلان الامن العام عن مقتل الطالبة إيمان ارشيد بالرصاص داخل حرم جامعتها وفرار القاتل.

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