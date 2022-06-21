سجال بين بنك مصري كبير وموقع إخباري حول استيلاء موظف على 22 مليون جنيه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصدر البنك الأهلي المصري بيانا صحفياً، وذلك ردا على ما نشره موقع "القاهرة 24" حول سرقة أحد الموظفين أموالا من البنك من حسابات العملاء وسفره إلى خارج مصر.

وقال البنك في بيانه، إن هناك أمان في سلامة تعاملات كافة عملائه، موضحا أن أموال العملاء في البنوك مؤمنة بدرجة عالية من السرية، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري ضامن لأموال المودعين بنسبة 100%.

من جانبه، تعهد موقع "القاهرة 24" بنشر الأدلة والمستندات التي تثبت صحة ما نشره أمس الاثنين، حول قيام موظف يعمل في البنك بالاستيلاء على 22 مليون جنيه من أموال عملاء البنك، والسفر بها إلى خارج البلاد.

وكان "القاهرة 24"، نشر واقعة سرقة مبالغ ضخمة من البنك الأهلي المصري، من قبل أحد الموظفين العاملين في البنك، وفراره خارج البلاد.

وبحسب المعلومات التي قال الموقع أنه حصل عليها، فإن أحد الموظفين بالبنك الأهلي المصري، استغل منصبه في معرفة حسابات وبيانات العملاء وسرق نحو 22 مليون جنيه من أرصدة العملاء، وتمكن من الهروب خارج مصر.

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