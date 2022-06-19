طفلة سعودية تربّي جَملاً داخل غرفتها ! .. شاهد الفيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

خطف جمل صغير الأضواء والأنظار بعد انتشار فيديو له يتمشى متبختراً في غرف أحد المنازل.

فقد نشر نادي الإبل في السعودية على حسابه الرسمي في تويتر، مقطعاً مصوراً يظهر جملاً صغيرا يتجول في أرجاء أحد المنازل في السعودية.

وأوضح أن صاحبة الجمل، فتاة صغيرة قررت تربيته في منزل عائلتها بعدما تعلّقت به وأحبته.

ورغم إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل، أثار المقطع ردود أفعال واسعة بين مؤيد ومعارض.

ووفق "العربية.نت" فقد أبدى بعض المعلقين إعجابهم بمنظر الحيوان الصغير اللطيف، وأثنوا على فكرة تربيته في المنازل بدلا عن القطط والكلاب، في حين اعترض آخرون على حبس سفينة الصحراء بين جدران اسمنتية بعيداً عن أجوائه الطبيعية.

إلى ذلك طالب المعترضون بإعادته إلى الصحراء لينمو نموا طبيعياً في أجوائه وبيئته.

فتاة تربّي "حوار" في منزلها، بعد أن أحبّته وتعلّقت فيه 🐪!

شاركونا رأيكم 👀 #نادي_الإبل pic.twitter.com/fMDeDz1tdq — نادي الإبل (@CamelClub) June 18, 2022

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