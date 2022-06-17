زوجة مصرية تصطحب أطفالها الثلاثة إلى الانتحار.. وزوجها نائم في قيلولة الظهر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ألقت ربة منزل مصرية بنفسها وأبنائها الثلاثة في ترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط في محافظة المنيا، وقبل انتحارها كتبت رسالة لزوجها النائم تخبره بأسباب انتحارها.

وفي التفاصيل، قالت إحدى أقارب المجني عليها، إن واقعة الانتحار حدثت بسبب تراكمات وضغوط عائلية، جعلت الراحلة تُلقي بنفسها وأولادها في ترعة الإبراهيمية، ونوهت (القريبة) بأنها لا تعرف تفاصيل الانتحار.

وأضافت أن والد الأطفال، متواجد في قسم شرطة سمالوط، للتحقيق معه، من أجل معرفة أسباب انتحار أفراد أسرته الأربعة.

وواصلت حسب مواقع إخبارية مصرية: "هي بتتخاتق هي وجوزها بصفة دائمة، وبتزعل وتروح بيت باباها، ويرجعوها، لكن المرة دي، كتبت ورقة لجوزها، إنه مش هيشوفها تاني، لا هي ولا العيال، ومشيت من إمبارح الظهر، وأخدت العيال، وجوزها كان نايم، صحي مالقهاش".

يذكر أن الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا، بغرق ربة منزل و3 أطفال في ترعة الإبراهيمية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثث الضحايا.

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