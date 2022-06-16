"جثثهم حاضنة بعض".. غرق أم مصرية وأطفالها الثلاثة في مياه ترعة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تكثف الأجهزة الأمنية المصرية، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثث ربة منزل وأطفالها الثلاثة غرقى في ترعة الإبراهيمية بين مركزي بني مزار ومطاي، في ظروف غامضة.

وكانت فرق الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال الجثث، وأفادت التحريات الأولية بأن الضحايا هم: «أسماء. م» 39 عاما ربة منزل، وأطفالها «زياد. م» 6 أعوام، وأحمد 5 أعوام، وعبدالرحمن 3 أعوام، مقيمون جميعا بمركز سمالوط، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى بني مزار العام.

وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقات مع والد الأطفال، للتعرف على أسباب الحادث وكشف ملابساته، وجرى تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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