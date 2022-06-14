"إعلان حزين".. شركة يابانية تعلن زيادة أسعار منتجاتها لأول مرة منذ 25 عاماً (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وجهت شركة يابانية رسالة حزينة إلى المستهلكين بعدما اضطرت لزيادة أسعار منتجاتها الغذائية لأول مرة منذ 25 عاماً.

ونشرت صفحة "اليابان بالعربي" على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد طريقة مبتكرة اختارتها الشركة للتعبير عن شعورها بتأثير تطبيق زيادة الأسعار الجديدة على المستهلكين.

وقالت الصفحة إن الشركة صورت ما وصفته بـ "الإعلان الحزين" الذي تصل مدته إلى دقيقة واحدة للإعلان عن زيادة الأسعار.

ولفتت الصفحة إلى أن الإعلان بمثابة اعتذار يقدمه العاملون بالشركة للمستهلكين عن زيادة الأسعار.

إعلان حزين مدته 60 ثانية تم بثه منذ عدة سنوات لشركة المثلجات #اليابانية الشهيرة Akagi Nyugyo يظهر فيه رئيس مجلس الإدارة وكافة الموظفين أمام مقر الشركة يعتذرون للمستهلكين عن اضطرارهم لرفع سعر المنتج بزيادة قدرها 10¥ (0.087$) بعد 25 عامًا 🇯🇵 #اليابان



pic.twitter.com/PSWnjkxx1u — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) June 13, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news