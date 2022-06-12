تفاصيل وفاة طفل سعودي التف حبل أرجوحة حول رقبته في تبوك

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف مواطن سعودي يدعى سالم العطوي تفاصيل وفاة حفيده محمد بعد التفاف حبل الأرجوحة على رقبته، في مدينة تبوك.

وقال الجد العطوي أن حفيده محمد يدرس بالصف الثاني الابتدائي، وصباح يوم الخميس، قامت والدته بإعداد التجهيزات اللازمة لذهابه إلى المدرسة، إلا أن أخته الصغيرة عادت بعد فترة، وقالت إن "محمد يتظاهر بأنه ميت" على الأرجوحة.

وتابع حسب "العربية . نت" : " أسرعت الأم لتجد ابنها معلقا في حبل الأرجوحة الذي التف على عنقه حتى فارق الحياة".

وأضاف العطوي : "نؤمن بقضاء الله وقدره، وحفيدي محمد كان من أقرب الناس إلى قلبي، ولكن إرادة الله نفذت، والحمد لله على كل حال".

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