حقيقة مقتل الراقصة البرازيلية لورديانا في مصر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر خلال الساعات الماضية، بعد انتشاء أنباء تفيد بوفاة الراقصة البرازيلية لودريانا في مصر.

وعبرت الراقصة البرازيلية لورديانا، عن استيائها بسبب تداول انباء تفيد بوفاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كتبت لورديانا عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي على "إنستجرام" صورة من نبأ مقتلها المتداول على السوشيال ميديا، وعلقت: "توقفوا يا ناس لو سمحتوا عن ذلك الأمر.. كل شهر بتنتشر الشائعات دي، .. الفنان والشخصية العامة إنسان".

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